Мир 28 марта 2024, 13:04 Кремль призвал не нарушать «герметичность» переговоров об обмене Гершковича Песков: контакты об обмене Гершковича ведутся, но важно соблюдать тишину РИА «Новости»

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Переговоры об обмене арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича продолжили, но важно вести их без излишнего внимания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине. Нарушение вот этой герметичности создает проблемы и препятствует результатам в этом процессе», — сказал он.

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Администрация президента, по словам Дмитрия Пескова, не получала информации о дате проведения судебного заседания по делу о шпионаже. Пресс-секретарь заявил, что это прерогатива других структур.

Эвана Гершковича задержали в 2023 году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Мосгорсуд продлил ему арест до 30 июня, сообщил RT. В интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин сказал, что журналист работал исключительно в России исключительно в интересах американских спецслужб. Госдеп сообщал о срыве сделки по обмену заключенными.