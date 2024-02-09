Мир 09 февраля 2024, 03:45 Путин дал оценку деятельности журналиста Гершковича в России Путин: Гершкович в России работал в интересах американских спецслужб РИА «Новости»

Читать 360tv в

Журналист Эван Гершкович трудился в России исключительно в интересах американских спецслужб, его работа является шпионажем. Об этом в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил президент Владимир Путин.

«Гершкович работал в России в интересах спецслужб США. Эта деятельность является шпионажем», — сказал он.

Реклама

Путин не исключил, что российская сторона освободит журналиста, если увидит определенные жесты со стороны своих партнеров.

«Лично мы уже сделали такое количество жестов доброй воли, кажется, что исчерпали все лимиты. Спецслужбы ведут переговоры по освобождению Гершковича, на решение проблемы табу нет, однако существуют определенные условия», — добавил президент.

Весной 2023 года российские силовики задержали журналиста издания The Wall Street Journal в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в пользу правительства США. По данным ФСБ, он собирал сведения, которые составляют государственную тайну.

В конце января Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковичу до 30 марта 2024 года.