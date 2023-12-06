Мир 06 декабря 2023, 00:03 Россия отказала США в освобождении Уилана и Гершковича Госдеп заявил об отказе России от сделки с освобождением Уилана и Гершковича YouTube

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Новое существенное предложение со стороны США по освобождению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана отклонили российские власти. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он подчеркнул, что дипломаты продолжают делать все, чтобы вернуть своих сограждан, обвиняемых в шпионаже домой.

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«В последние недели мы сделали новое существенное предложение для их освобождения. Это предложение отклонила Россия», — заявил Миллер.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что это не первый раз, когда на все предложения по освобождению Уилана и Гершковича они встречают жесткий отказ. Миллер добавил, что Госдепартамент продолжит делать все, чтобы освободить американцев, которые оказались в местах заключения в других странах.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге в конце марта. Его заподозрили в шпионаже в пользу американских властей. Все материалы уголовного дела засекретили.

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал Гершковича. В последующем срок пресечения продлевали.

Бывшего морского пехотинца США с гражданством США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в московском отеле по делу о шпионаже. Своей вины он не признал. Летом 2020 года суд приговорил его к 16 годам колонии.