Кремль назвал условие для помощи в урегулировании ситуации в Белоруссии

Россия сделает все возможное, чтобы наладить обстановку в Белоруссии, если этого захотят действующие власти республики. Давать оценки уголовным делам или вмешиваться в ситуацию Москва не будет.

«Если руководство Белоруссии этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он добавил, что все уголовные дела, которые возбуждают в Белоруссии, это суверенное дело республики. Россия не хочет и не будет давать им оценки и вмешиваться.

20 августа в Белоруссии возбудили уголовное дело из-за координационного совета оппозиции. Действующий белорусский президент Александр Лукашенко ранее назвал штаб оппозиции «черной сотней» и предупредил об уголовной ответственности за создание альтернативных органов для захвата власти. После этого из состава совета вышли несколько человек.

Лукашенко уже несколько раз созванивался с президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в республике.

Массовые протесты и стычки с силовиками начались после того, как ЦИК озвучил итоги президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.