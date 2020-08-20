Несколько человек вышли из координационного совета оппозиции Белоруссии

После того как в Белоруссии завели уголовное дело из-за координационного совета оппозиции, из него вышел один участник. Еще несколько человек покинули состав совета после обвинений со стороны президента республики Александра Лукашенко. Президиум остался в прежнем составе.

«Мы получили вчера несколько заявлений о выходе после обвинений со стороны Лукашенко о якобы целях совета, которые после мы неоднократно опровергли. Сегодня есть одно заявление о выходе после возбуждения уголовного дела. Но никто из членов президиума не покинул совет», — рассказал «Интерфаксу» член президиума совета Максим Знак.

Собеседник агентства добавил, что обвинения властей повлияют на готовность людей брать на себя риск, однако сейчас недостатка в желающих войти в состав совета нет.

Ранее генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что из-за координационного совета оппозиции завели уголовное дело по статье УК РБ «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Представители совета уверили, что созданный ими орган для передачи власти не представляет угрозы для национальной безопасности Белоруссии.

Лукашенко 19 августа назвал штаб оппозиции «черной сотней» и напомнил, что создание альтернативных органов для захвата власти в республике карается законом.

Вторую неделю в Белоруссии проходят массовые протесты. Ситуация обострилась после оглашения ЦИК итогов голосования на президентских выборах. По данным Центризбиркома, Лукашенко поддержали 80,1% белорусов, а его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов избирателей.