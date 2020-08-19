Лукашенко назвал штаб оппозиции «черной сотней» и предложил его участникам метлы и лопаты

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко придумал новое название для штаба оппозиции. Он назвал его «черной сотней» и предупредил, что создание альтернативных органов для захвата власти карается законом.

«Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди», — приводит БелТА слова Лукашенко на заседании Совета безопасности.

Он добавил, что у руководства Белоруссии «есть метлы и лопаты». Лукашенко напомнил, что в республике создание «альтернативных, параллельных и прочих „сотен“» для захвата власти карается законом. По словам главы Белорусского государства, те, кто «шашки точит», получат серьезный отпор.

Вторую неделю в Белоруссии проходят массовые протесты. Ситуация обострилась после оглашения ЦИК итогов голосования на президентских выборах. По данным Центризбиркома, Лукашенко поддержали 80,1% белорусов, а его соперница Светлана Тихановская получила 10,1% голосов избирателей.

Ранее Тихановская записала очередное видеообращение, в котором призвала Евросовет не считать результаты прошедших выборов в Белоруссии легитимными.