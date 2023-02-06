Мир 06 февраля 2023, 06:22 Кредит или холодный прием. Украина перед визитом МИД отправила Израилю список требований Walla: Украина потребовала, чтобы Израиль осудил Россию и выдал кредит на 500 млн долларов Сайт президента Украины

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В преддверии визита министра иностранных дел Эли Коэна правительство Украины отправило Израилю список требований. Страна, по мнению киевского режима, должна публично осудить Россию, поддержать «мирный план» президента Владимира Зеленского и одобрить кредит на 500 миллионов долларов, рассказали источники сайта Walla.

Инсайдеры из обеих стран подтвердили, что киевский режим выдвинул список требований. В него вошли обязательное лечение украинских военных и мирных жителей в Израиле, создание новой системы оповещения о воздушных атаках, кредит на сумму 500 миллионов долларов, публичное заявление с осуждением спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины, а также поддержка «мирного плана» Владимира Зеленского о выводе российских войск с бывшей территории страны.

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«Степень отзывчивости на запросы Украины во время визита Эли Коэна будет свидетельствовать об искренности намерений Израиля», — сказал один из источников.

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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Израиль рассмотрит вопрос поставки вооружения на Украину, но станет руководствоваться при этом собственными национальными интересами. Обозреватель Advance Антун Роша назвал отношения между странами напряженными из-за связей Владимира Зеленского с ультраправыми экстремистами.