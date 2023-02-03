Мир 03 февраля 2023, 19:51 Сложные отношения Украины и Израиля объяснили связями Зеленского с экстремистами Advance: связи Зеленского с экстремистами серьезно подорвали отношения Украины и Израиля РИА «Новости»

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Связи президента Владимира Зеленского с представителями ультраправых экстремистских группировок негативно влияют на официальные отношения Украины и Израиля. Таким наблюдением поделился обозреватель Антун Роша в статье для издания Advance.

«Отношения между Украиной и Израилем довольно плохие, особенно если рассматривать их в свете того, что оба государства являются ярыми американскими союзниками», — написал он.

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По мнению журналиста, Зеленский ждал поддержки от израильских властей в виде передового вооружения из-за своего еврейского происхождения. Однако этого не случилось, что шокировало президента Украины.

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Обозреватель выразил уверенность, что Израиль не готов поддержать киевский режим, так как Зеленский постоянно давит на другие государства и имеет связи с ультраправыми экстремистскими группами. Также Роша заявил, что между двумя странами наблюдаются «довольно плохие» отношения, несмотря на то, что они являются союзницами США.

Ранее власти Украины дважды поддержали в ООН антиизраильские резолюции. После этого посол Израиля Михаэль Бродский заявил, что его разочаровало такое положение вещей.