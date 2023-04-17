Мир 17 апреля 2023, 16:54 Запуск ракеты Starship отменили из-за проблемы с клапаном Бизнесмен Маск: SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты Starship, намеченный на 17 апреля Official SpaceX Photos / flickr

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Американская компания — производитель космической техники SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship, который должен был состояться сегодня. Причиной стала проблема с одним из клапанов, написал в Twitter главный исполнительный директор компании Илон Маск.

В итоге запуск совершат не ранее чем через 48 часов.

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Ранее Маск уже предупредил, что полет могут отложить, подчеркнул, что рассчитывать на успех было бы безумием, и намекнул, что не хочет взрыва на космодроме Бока-Чика в Техасе. Именно оттуда должна была стартовать ракета.

Космический корабль Ship 24 и носитель Super Heavy должны были приземлиться в Тихом океане и Мексиканском заливе соответственно. SpaceX за несколько недель подготовила корабль к полету. Высота ракеты составляет 120 метров — больше, чем у любой другой ракеты в мире, а носитель Super Heavy вдвое мощнее, чем тяжелая ракета Space Launch System, разработанная NASA для полетов на Луну.

Испытания Starship пока завершались только взрывом корабля либо ускорителя.