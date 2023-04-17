17 апреля 2023, 01:30
Маск подтвердил дату первого полета корабля Starship
Маск назвал 17 апреля датой первого полета космического корабля Starship
Илон Маск подтвердил, что первый запуск космического корабля Starship состоится 17 апреля. Предприниматель сообщил в Twitter, что его компания SpaceX проведет испытательный пуск корабля.
«Попытка запуска — завтра», — коротко написал миллиардер в воскресенье, 16 апреля.
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SpaceX накануне сообщила о проведении первых полноценных летных испытаний полностью интегрированного комплекса. Он состоит из космического корабля Starship, а также ракеты-носителя Super Heavy. Старт состоится с космодрома Бока-Чика в Техасе. Дата согласована Федеральным управлением гражданской авиации с графиком космических пусков и резервным окном 18–21 апреля.
Starship — многоразовый космический корабль, он создается для полетов в дальний космос. Именно он должен возить людей на Луну и Марс.
Ранее сообщалось, что SpaceX была необходима для проведения испытаний Starship лицензия FAA. Технически же на подготовку корабля к первому полету специалистам достаточно несколько недель. Все остальное — формальности, уточнял Маск.
Илон Маск
Космос
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