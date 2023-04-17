Технологии 17 апреля 2023, 01:30 Маск подтвердил дату первого полета корабля Starship Маск назвал 17 апреля датой первого полета космического корабля Starship Викимедиа

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Илон Маск подтвердил, что первый запуск космического корабля Starship состоится 17 апреля. Предприниматель сообщил в Twitter, что его компания SpaceX проведет испытательный пуск корабля.

«Попытка запуска — завтра», — коротко написал миллиардер в воскресенье, 16 апреля.

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SpaceX накануне сообщила о проведении первых полноценных летных испытаний полностью интегрированного комплекса. Он состоит из космического корабля Starship, а также ракеты-носителя Super Heavy. Старт состоится с космодрома Бока-Чика в Техасе. Дата согласована Федеральным управлением гражданской авиации с графиком космических пусков и резервным окном 18–21 апреля.

Starship — многоразовый космический корабль, он создается для полетов в дальний космос. Именно он должен возить людей на Луну и Марс.

Ранее сообщалось, что SpaceX была необходима для проведения испытаний Starship лицензия FAA. Технически же на подготовку корабля к первому полету специалистам достаточно несколько недель. Все остальное — формальности, уточнял Маск.