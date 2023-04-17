Мир 17 апреля 2023, 08:43 Илон Маск признался, что не верит в успех полета Starship Илон Маск заявил, что не рассчитывает на успех первого полета корабля Starship Unsplash

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Запуск первого полета космического корабля Starship могут отложить. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск, общаясь платными подписчиками своего аккаунта в Twitter.

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 17 апреля в 07:00-09:30 утра по местному времени (15:00-17:30 по московскому времени) отправить Starship на орбиту с помощью ракеты-носителя Super Heavy. Они должны приземлиться в Тихом океане и Мексиканском заливе соответственно.

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Однако все может пойти не по плану. Как отметил Маск, есть вероятность, что пуск придется перенести. Основатель SpaceX также намекнул, что не хочет взрыва на космодроме Бока-Чика в Техасе, откуда стартует ракета. В противном случае к новому запуску придется готовиться несколько месяцев.

«Успех — это не то, на что следует завтра рассчитывать. Это было бы безумием», — заявил Маск.

Миллиардер упомянул советскую ракету Н-1, отметив, что из-за провалов проект закрыли, хотя сама ракета «была впечатляющей».

Как сообщал ранее «360», Starship — многоразовый космический корабль, созданный для полетов в дальний космос. Именно он в будущем, по задумке Маска, должен перевозить людей на Луну и Марс. При этом технически компания SpaceX подготовила корабль к первому полету за несколько недель.