Врачи не нашли коронавирус ни у одного из госпитализированных в Санкт-Петербурге. Оба мужчины заболели острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Диагноз — ОРВИ у обоих. Продолжают лечение в инфекционной больнице. Лечат от респираторной инфекции», — приводит «Интерфакс» слова пресс-службы.

В ведомстве добавили, что пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Врачи исключили коронавирус у мужчин.

Граждане России и Китая попали в Боткинскую больницу 22 января. Их сняли с рейса в Пулково из-за подозрения на новый тип коронавируса. Мужчин доставили в медучреждение в специальных капсулах и взяли необходимые анализы.

На следующий день СМИ со ссылкой на экстренные службы заверили, что пока нет информации о случаях заражения вирусом в России.

Первый заразившийся 2019-nCoV появился в конце 2019 года в китайском Ухане. Сейчас число заболевших достигло уже 571 человека. Еще 17 человек умерли. Российские ученые разработали экспресс-тест для распознавания вируса всего за пару часов, а также планируют создать вакцину.