Коронавируса нет у обоих госпитализированных в Петербурге — Роспотребнадзор
«Диагноз — ОРВИ у обоих. Продолжают лечение в инфекционной больнице. Лечат от респираторной инфекции», — приводит «Интерфакс» слова пресс-службы.
В ведомстве добавили, что пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Врачи исключили коронавирус у мужчин.
Граждане России и Китая попали в Боткинскую больницу 22 января. Их сняли с рейса в Пулково из-за подозрения на новый тип коронавируса. Мужчин доставили в медучреждение в специальных капсулах и взяли необходимые анализы.
На следующий день СМИ со ссылкой на экстренные службы заверили, что пока нет информации о случаях заражения вирусом в России.
Первый заразившийся 2019-nCoV появился в конце 2019 года в китайском Ухане. Сейчас число заболевших достигло уже 571 человека. Еще 17 человек умерли. Российские ученые разработали экспресс-тест для распознавания вируса всего за пару часов, а также планируют создать вакцину.