Самолет продезинфицировали в Пулкове. У пассажира заподозрили коронавирус из Китая

Прилетевший из Китая самолет пришлось продезинфицировать в Пулково. Одного пассажира отправили в больницу прямо из аэропорта. У мужчины заподозрили коронавирус.

В Роспотребнадзоре сообщили РИА «Новости», что пассажиру окажут необходимая медицинская помощь. Точный диагноз не установлен, но ситуация находится на контроле. Выводы будут сделаны поле анализов.

Очевидец рассказал «360», что прилетевшего из Китая мужчину отправили в больницу на скорой. Его встретили медики в специальной одежде и накрытая защитой каталка.

В Китае сейчас зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Первые заболевшие были связаны с рынком морепродуктов. Предварительно, возбудителем заболевания назван новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По данным Роспотребнадзора, в Китае зафиксированы 287 случаев заболевания, включая четыре смертельных. Есть сведения о 15 зараженных медработниках и установлена очевидная способность вируса переходить от человека к человеку.