СМИ: информации о новых заражениях коронавирусом в России нет
«Информации о случаях заражения граждан Российской Федерации на 06:00 по московскому времени 23 января не поступало», — рассказал собеседник агентства.
В среду, 22 января, двух россиян госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус. Сейчас известно, что один из них точно не заражен.
Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР заявил, что число заболевших коронавирусом увеличилось до 571 человека. Они находятся в 25 провинциях Китая. Еще 17 человек умерли. Вирус уже распространился за пределы Китая. По несколько человек заболели в Южной Корее, Таиланде, Японии, США.
Первый случай заражения зафиксировали в китайском Ухане еще в конце декабря 2019 года. Теперь в этом городе приостановили работу общественного транспорта. Местным жителям рекомендовали не выезжать за пределы Уханя. Въезд и выезд из аэропорта и железнодорожных станций города пока закрыли.
Ранее «360» в своем материале собрал главную информацию о коронавирусе.