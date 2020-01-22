Число жертв коронавируса в Китае достигло 17 человек

Заражение новым типом коронавируса привело к гибели 17 жителей Китая. Всего уже насчитывается 444 заболевших.

«Число смертельных случаев от нового китайского вируса в провинции Хубэй возросло до 17», — пишет Reuters со ссылкой на правительство провинции Хубэй Ян Юньянь.

Также было подтверждено 444 случая заражения коронавирусом в Ухане. Ранее сообщалось, что в Китае погибло девять человек, все жили в провинции Хубэй.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV появился в Китае в конце 2019 года. Заболевание уже вышло за пределы страны. О первых заразившихся сообщали в США, Таиланде, Южной Корее и Японии.

Вечером 22 января стало известно о госпитализации пассажира, который прилетел в Петербург из Шанхая. Информацию о подозрении на коронавирус подтвердил главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев.

Российские ученые уже приступили к созданию экспресс-теста для определения заболевания, а также планируют разработать вакцину против вируса.