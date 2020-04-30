Коронавирус в России и мире. Главное на 30 апреля

Число зараженных коронавирусом в России приближается к 100 тысячам. Количество погибших уже превысило одну тысячу человек. Однако в Кремле выразили надежду на скорый выход России на плато. Сейчас все зависит от того, насколько ответственно россияне будут придерживаться самоизоляции на майских праздниках. В других странах хуже всего дела обстоят в США. Страна по-прежнему занимает первое место в мире по числу погибших от COVID-19.

В России

Ближе к полуночи 29 апреля столичный оперштаб сообщил о смерти еще 65 человек с коронавирусом. Таким образом общее число умерших пациентов с этой инфекцией в России увеличилось до 1037.

Наибольшее число летальных исходов среди больных СОVID-19 в стране зафиксировано в Москве. С учетом последних данных эта цифра выросла до 611 пациентов.

По всей стране принимают меры, чтобы сдержать распространение коронавируса нового типа. С четверга Минобороны России вводит в эксплуатацию первые восемь из 16 медицинских многофункциональных центров для лечения больных коронавирусом COVID-19.

Накануне ВОЗ увидела положительную тенденцию по распространению пандемии COVID-19 в России. Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в Москве зафиксировано значительное снижение случаев заражения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил надежду на скорый выход России на плато по коронавирусу. Однако он подчеркнул, что несоблюдение режима самоизоляции на майских праздниках может увеличить число зараженных граждан в стране.

При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что темпы прироста числа зараженных COVID-19 больше в регионах, чем в столице. Но, в отличии от США, ни в одном регионе России не произошло гуманитарной катастрофы из-за коронавируса.

В мире

Хуже всего в мире ситуация с коронавирусом обстоит в США. Страна по-прежнему первая по числу летальных исходов от COVID-19.

В Штатах уже скончалось больше 60 тысяч зараженных. Это в два раза больше, чем в Италии, где за время пандемии умерло свыше 27,6 тысячи граждан.

Источник фото: Worldometers

В Бразилии количество случаев заражения COVID-19 за сутки выросло на 9%. Теперь в стране 78 162 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число умерших в Бразилии сейчас составляет 5466 человек.

В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 постоянно растет и с момента начала пандемии превысило 21,4 тысячи человек. В общей сложности от инфекции в стране скончались 157 граждан.

Тем временем международная группа ученых провела исследование, в результате которого было найдено возможное лекарство от одной из форм COVID-19. По мнению ученых, наночастицы на основе сквалена, аденозина и альфа-токоферола могут оказать помощь в борьбе с цитокиновым штормом, который выявляют у некоторых пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Цитокиновый шторм — это чрезмерная реакция иммунной системы, которая ведет к ухудшению состояния человека вплоть до летального исхода.

Эксперимент был проведен на грызунах, однако, ученые уверены, что эти результаты в дальнейшем могут пригодиться и в лечении человека.

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В мире число зараженных коронавирусом превысило три миллиона человек. Больше 227 тысяч граждан скончались, следует из данных сайта Worldometers.