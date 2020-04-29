ВОЗ заявила о положительной тенденции в ситуации с коронавирусом в России

«Сегодня мы даже увидели в Москве значительное снижение случаев. Конечно, нужно очень осторожно смотреть на следующие две недели», — отметила она на круглом столе «Распознать и победить COVID-OVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения».

По ее словам, прирост заболеваний снизился за последние десять дней, но важно локально «оценить риск», постоянно наблюдать и анализировать, чтобы точно сказать, что пандемия «перешла на самый низкий уровень».

«Мы надеемся, что такая тенденция будет продолжаться и у нас будет положительный эффект», — заключила Вуйнович.

По последним данным, в России коронавирусом заразились уже более 99 тысяч человек, скончались 972 пациентов, десяти тысячам удалось вылечиться.