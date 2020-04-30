Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч. Топ-10 стран

Общее количество зараженных COVID-19 в Штатах перешагнуло отметку в миллион человек. По данным газеты Wall Street Journal, американские власти заказали еще 100 тысяч мешков для тел в рамках подготовки к «худшему» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией.

Заказ мешков на общую сумму в 5,1 миллиона долларов оформило Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). В данных о заказе говорится, что поставщиком является небольшая компания в Калифорнии, указано в материале газеты. Доставить заказ должны к 4 мая.

Следом за США в списке по числу жертв коронавируса в мире идет Италия — в стране 27 682 погибших. При этом количество зараженных больше 203,5 тысячи граждан.

Источник фото: Worldometers

Третью строчку занимает Великобритания — 26 097 погибших.

В первую десятку стран по числу жертв коронавирусной инфекции также вошли Испания, Франция, Бельгия, Германия, Иран, Бразилия и Нидерланды.

Россия занимает в перечне 20 строчку. Сейчас в стране жертвами COVID-19 стали 972 человека. При этом количество выявленных случаев заражения коронавирусом уже 99 399.