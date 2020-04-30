Песков выразил надежду на скорый выход России на плато по коронавирусу
«Можно робко надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но все будет зависеть от дисциплины на майские праздники», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя Кремля.
По словам Пескова, несоблюдение режима самоизоляции на майских праздниках может вывести кривую по росту заболеваемости наверх.
При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что темпы прироста числа зараженных COVID-19 больше в регионах, чем в столице. Но, в отличии от США, ни в одном регионе России не произошло гуманитарной катастрофы из-за коронавируса.
«Главы российских регионов активно используют дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом», — заметил Песков.
Также он добавил, что не доверять статистике по COVID-19 в России повода нет. По его словам, исчерпывающих цифр ожидать невозможно, могут быть расхождения по линии разных ведомств.
Пресс-секретарь президента допустил новые меры поддержки в России на фоне пандемии коронавируса. Песков не исключил возможность прямой материальной помощи, пишет агентство.
Песков заявил, что потенциала России достаточно, чтобы выполнить соцобязательства и «амортизировать любые негативные последствия мировых экономических кризисов». Но оценить глубину кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд ли можно в полной мере.
Ранее внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брик предрек перелом ситуации с пандемией в стране. По его словам, он произойдет уже в ближайшие дни.
Президент России Владимир Путин 28 апреля продлил нерабочие дни до 11 мая. Он призвал всех сограждан проявить ответственность и продолжить соблюдать режим самоизоляции.