Песков выразил надежду на скорый выход России на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на выход России на плато по коронавирусу. При этом он добавил, что несоблюдение режима самоизоляции на майских праздниках может вывести кривую по росту заболеваемости наверх.

«Можно робко надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но все будет зависеть от дисциплины на майские праздники», — приводит РИА «Новости» слова официального представителя Кремля.

По словам Пескова, несоблюдение режима самоизоляции на майских праздниках может вывести кривую по росту заболеваемости наверх.

При этом пресс-секретарь российского лидера добавил, что темпы прироста числа зараженных COVID-19 больше в регионах, чем в столице. Но, в отличии от США, ни в одном регионе России не произошло гуманитарной катастрофы из-за коронавируса.

«Главы российских регионов активно используют дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом», — заметил Песков.

Также он добавил, что не доверять статистике по COVID-19 в России повода нет. По его словам, исчерпывающих цифр ожидать невозможно, могут быть расхождения по линии разных ведомств.

Пресс-секретарь президента допустил новые меры поддержки в России на фоне пандемии коронавируса. Песков не исключил возможность прямой материальной помощи, пишет агентство.

Песков заявил, что потенциала России достаточно, чтобы выполнить соцобязательства и «амортизировать любые негативные последствия мировых экономических кризисов». Но оценить глубину кризиса, который последует за пандемией коронавируса, вряд ли можно в полной мере.

Ранее внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брик предрек перелом ситуации с пандемией в стране. По его словам, он произойдет уже в ближайшие дни.

Президент России Владимир Путин 28 апреля продлил нерабочие дни до 11 мая. Он призвал всех сограждан проявить ответственность и продолжить соблюдать режим самоизоляции.