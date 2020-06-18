Кандидат в президент Белоруссии пропал на несколько часов. Оказалось, что его задержали

Один из кандидатов в президенты Белоруссии Виктор Бабарико поехал сдавать собранные подписи и исчез. Его нашли через несколько часов в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.

По информации Агентства теленовостей, Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку.

«Основная цель „визита“ — проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку», — говорится в сообщении Агентства теленовостей.

Агентство уточнило, что при задержании оба Бабарико претензий к оперативникам не предъявляли.

По информации TUT.BY, адвокатов к Бабарико не пустили, поскольку в здании КГК проходят учения.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что Виктор и Эдуард Бабарико поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь. По словам представителей штаба, им удалось собрать 425 тысяч подписей.

Виктор Бабарико ранее возглавлял Белгазпромбанк. После того, как он объявил о желании избираться в президенты, в банке прошли обыски и задержания.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.