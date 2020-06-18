Кандидат в президент Белоруссии пропал на несколько часов. Оказалось, что его задержали
По информации Агентства теленовостей, Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку.
«Основная цель „визита“ — проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку», — говорится в сообщении Агентства теленовостей.
Агентство уточнило, что при задержании оба Бабарико претензий к оперативникам не предъявляли.
По информации TUT.BY, адвокатов к Бабарико не пустили, поскольку в здании КГК проходят учения.
Ранее в оперативном штабе сообщили, что Виктор и Эдуард Бабарико поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь. По словам представителей штаба, им удалось собрать 425 тысяч подписей.
Виктор Бабарико ранее возглавлял Белгазпромбанк. После того, как он объявил о желании избираться в президенты, в банке прошли обыски и задержания.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.