Мир 19 февраля 2023, 23:54 Конгрессмен США дал надежду Украине на получение истребителей F-16 Конгрессмен США Маккол заявил о появлении импульса для передачи Украине истребителей F-16 Википедия

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Власти Украины должны получить любые виды вооружения, которые им требуются, включая многоцелевые истребители F-16, по которым есть определенные подвижки. Такое заявление в эфире телеканала CNN сделал глава комитета палаты Конгресса США по международным делам Майкл Маккол.

Он подчеркнул, что от сроков предоставления необходимых ВСУ вооружений зависит продолжительность конфликта.

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«Я думаю, появляется импульс для того, чтобы это (передача истребителей F16 — прим. ред.) произошло», — заявил Маккол.

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Против передачи Украине истребителей F-16 выступил президент США Джо Байден. Он заявил, что военные самолеты останутся в стране, так как ситуация сейчас полностью иная.

По данным СМИ, администрация американского лидера изучает возможность отправки Украине истребителей из других стран. Ожидалось, что этот вопрос обсудят министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе 14 февраля, но этого так и не произошло.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что украинские военные не получают сложную технику, с которой не умеют обращаться. Он подчеркнул, что эффективности от ее использования они не ощутят и не смогут поддерживать ее в рабочем состоянии.