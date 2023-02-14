Мир 14 февраля 2023, 09:55 Financial Times узнала о планах США передать или реэкспортировать F-16 для Украины FT: в США не исключили передачу или реэкспорт на Украину истребителей F-16 U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Власти США допускают, что могут передать Украине истребители, хотя президент страны Джо Байден ранее утверждал, что самолеты для ВСУ поставлять не будут. О планах, которые обсуждают американские чиновники, сообщила Financial Times.

По данным источников FT, в администрации США полагают, что по мере затягивания конфликта они могут предоставить Украине более совершенную авиацию либо дать зеленый свет на передачу истребителей F-16 для ВСУ из других стран.

Реклама

Тему передачи боевых самолетов для украинской армии собираются обсудить министры обороны стран НАТО. Их встреча пройдет 14 февраля в Брюсселе.

Реклама

Собеседники издания отметили, что в приоритете у властей Украины сейчас находятся поставки боеприпасов, истребители — это скорее долгосрочная цель.

Ранее о готовности передать Украине F-16 заявлял министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. При этом президент страны Анджей Дуда позже признал, что этот вопрос достаточно сложный. Он напомнил, что на вооружении польской армии есть менее 50 истребителей F-16, поэтому потеря даже части из них будет серьезной проблемой.