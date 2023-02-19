Мир 19 февраля 2023, 21:02 США отказали ВСУ в поставках сложной техники Глава Госдепа США Блинкен счел бесполезными поставки сложной техники Украине РИА «Новости»

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Украинские военные не получают военную технику, с которой не умеют обращаться и не обучены для ее обслуживания. Об этом в эфире телеканала CBS заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он пояснил, что сегодня все сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине необходимое вооружение, чтобы страна могла справиться с брошенным ей вызовом.

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«Мы очень четко заявляли, что [союзники] не должны зацикливаться или сосредотачиваться на какой-либо конкретной системе вооружения. Сначала нужно убедиться, то украинские военные умеют его использовать и имеют возможность поддерживать в рабочем состоянии», — заявил Блинкен.

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Госсекретарь пояснил, что говорит о любой сложной военной технике, которой у украинских военных не было раньше. Потому что в случае передачи никакого успеха на поле боя это оружие не принесет или развалится через неделю, если за ним неправильно следить.

Блинкен подчеркнул, что сейчас основные виды вооружения, которые получают ВСУ, носят не оборонительный, а наступательный характер, потому что союзники ждут от них атаки, чтобы вернуть себе свою территории.

С требованием о срочной передаче Украине танков и всех боеприпасов со складов выступил глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что в начале марта этот вопрос окончательно решат на экстренной встрече главы МИД и министры обороны стран ЕС.