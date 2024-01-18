Эксклюзив 18 января 2024, 20:50 Конфликту Ирана и Пакистана предсказали быстрый финал Востоковед Гущин: власти Ирана и Пакистана быстро купируют конфликт после ударов РИА «Новости»

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Обмен ударами Ирана и Пакистана не получит никакого продолжения. Претензий друг к другу у стран нет. Причиной стало поведение народа белуджи, живущего в приграничном районе двух стран. Об этом в комментарии «360» заявил востоковед и политолог Олег Гущин.

Он пояснил, что Белуджистан расположен на границе Ирана и Пакистана. Живущий там народ белуджи фактически считается иранским, но сами себя они ни к персам, ни к индийцам не относят.

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«Они недовольны всяким правительством, хоть каким. Как и в каждой мусульманской стране, там большое количество молодых и малограмотных парней, из которых легко сколотить банды. Поскольку люди, пишущие арабским шрифтом, — поэты, но назовут они себя Исламским фронтом освобождения мира от зла. Скорее всего, какая-то из этих групп совершала вылазки на территорию Ирана», — заявил Гущин.

Востоковед подчеркнул, что такое поведение не понравилось властям Ирана, которые грохнули по одному из лагерей в Белудже.

«Расшириться этот конфликт не может, потому что Пакистан — ядерная держава, а Иран близок к этому статусу. И там, и там достаточно нормальные правительства, поэтому они этот конфликт быстро купируют», — добавил эксперт.

Он не исключил, что взаимными ударами все и ограничится, потому что наживать себе дополнительных врагов обе страны не хотят. Ирану достаточно США в качестве главного соперника, а у Пакистана есть Индия.

Иран нанес удар по пакистанской провинции Белуджистан в минувший вторник, 16 января. Корпус стражей исламской революции объявил, что в результате поразил базу террористической группировки «Джейш аль-Адль».

Спустя два дня Пакистан обстрелял иранскую провинцию со схожим названием Систан и Белуджистан. МИД страны заявил, что целью стали убежища боевиков. В ведомстве подчеркнули, что не покушались на суверенитет и территориальную целостность Ирана, но пошли на такой шаг ради государственной безопасности.

МИД России призвал обе стороны не доводить конфликт до эскалации и перейти к переговорам.