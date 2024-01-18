Мир 18 января 2024, 14:03 Пакистан назвал целью ударов по Ирану позиции террористов МИД Пакистана назвал целью удара по Ирану укрытия террористов-белуджа

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Армия Пакистана провела военную операцию с высокоточными ударами по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан, в ходе которой ликвидировали несколько боевиков. На это указала пресс-служба Министерства иностранных дел Пакистана в официальном заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что неоднократно высказывали Ирану свои опасения по поводу так называемых сармачаров, которые регулярно атакуют пакистанские провинции.

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«Утренние действия были предприняты в свете достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической деятельности со стороны сармачаров», — заявили в пакистанском МИД.

Дипломаты подчеркнули, что уважают суверенитет и территориальную целостность соседней страны и ударами по позициям боевиков обеспечили собственную безопасность и сохранение национальных интересов.

Заместитель губернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати заявил, что в результате удара со стороны Пакистана погибли девять человек. Он подчеркнул, что среди них трое женщин и четверо детей, которые не являлись гражданами Ирана.

Сармачарами Пакистан называет народность белуджа. Этот конфликт возник после появления Пакистана, когда в состав страны вошла только часть провинции этого народа. Остальные земли вошли в состав Ирана и Афганистана. Белуджа проводят сепаратистскую политику и устраивают теракты на территории всех стран.

В минувший вторник, 16 января, подразделения иранской армии объявили об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по приграничной провинции Пакистана. Целью атаки назвали базу террористической группировки «Джейш аль-Адль».