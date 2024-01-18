Мир 18 января 2024, 18:21 Россия призвала Иран и Пакистан вспомнить о принципах добрососедства МИД России призвал Иран и Пакистан уладить конфликт на границе диалогом РИА «Новости»

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Обострение конфликта на границе Ирана и Пакистана необходимо решить дипломатическими путями и не допустить дальнейшей эскалации. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Полный текст ее заявления опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД России призвала стороны к максимальной сдержанности.

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«Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз», — подчеркнула она.

Захарова выразила сожаление, что конфликт возник между дружественными странами Шанхайской организациями сотрудничества, с которыми Россия выстроила партнерские отношения.

«Обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе», — обратила внимание представитель МИД.

Пакистан и Иран обменялись ударами по приграничным территориям под предлогом борьбы с террористами. В минувший вторник Корпус стражей исламской революции запустил баллистические ракеты и беспилотники по пакистанской провинции Белуджистан. В официальном заявлении иранской армии целью назвали базу террористической группировки «Джейш аль-Адль».

Армия Пакистана в четверг, 18 января, провела собственную операцию в приграничной иранской провинции. В Министерстве иностранных дел страны заявили, что целью стали убежища боевиков — сармачаров.

В ведомстве подчеркнули, что уважают суверенитет и территориальную целостность Ирана, но о ради собственной безопасности пошли на такой шаг.

Сармачарами Пакистан называет народность белуджа. Провинцию, в которой они жили, разделили еще в 1947 году между Ираном, Афганистаном и Пакистаном. С тех пор представители нации проводят сепаратистскую политику и регулярно устраивают теракты с целью объединения и создания единого Белуджистана.