Мир 17 февраля 2023, 11:19 Конфликт на Украине спровоцировал новую гонку вооружений Bloomberg: конфликт на Украине заставил весь мир пересмотреть оборонные доктрины U.S. Department of Defense

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Спецоперация на Украине стала первым крупным столкновением в Европе начиная со Второй мировой войны и спровоцировала новую гонку вооружений. Многие страны мира пересмотрели все, от запасов боеприпасов до путей снабжения, заявило агентство Bloomberg.

«Правительства всего мира извлекают уроки из первого с 1945 года конфликта высокой интенсивности в Европе, переоценивая все, от запасов боеприпасов до систем вооружения и линий снабжения. Некоторые страны пересматривают сами оборонные доктрины», — заявили авторы статьи.

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После начала спецоперации Польша приняла закон о двукратном увеличении численности своей армии и начала закупать вооружение, а Финляндия и Швеция отказались от десятилетий дипломатической осторожности и подали заявку на вступление в НАТО. Министры обороны альянса подписали новое политическое руководство, призывающее членов вкладывать больше средств в противовоздушную оборону и цифровую модернизацию. Источники агентства в Германии заявили, что в 2024 году она увеличит оборонный бюджет на 10 миллиардов евро.

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Крупнейшие военно-промышленные компании, по словам автора статьи, увидели в конфликте на Украине испытательный полигон. Британская BAE Systems Plc, например, по итогам боев в зоне спецоперации предложила выпустить для американской боевой машины пехоты Bradley броню для защиты от современных противотанковых ракет. Немецкая Diehl Defense решила нарастить производство противоракетной системы IRIS-T, которая показала хорошую эффективность.

Последствия конфликта не ограничились странами по соседству с Украиной. Китай, Индия, Тайвань и США внимательно следят за последствиями в тысячах километров к востоку. Агентство пришло к выводу, что начало спецоперации запустило новую гонку вооружений и большую модернизацию армий.