Германия передала Украине первый комплекс ПВО IRIS-T | 360°

Все новости

Мир

11 октября 2022, 19:18

Россия не против переговоров с США. Они могут поставить точку в конфликте на Украине

Мир

11 октября 2022, 19:17

Украине дали надежду на доступ к замороженным активам России

Реклама

Важное

11 октября 2022, 19:04

Путин по телефону поздравил генерала Суровикина с днем рождения

Здоровье

11 октября 2022, 19:02

Врач Логина предупредила о риске умереть из-за тумана

Важное

11 октября 2022, 18:57

Медведев поймал генсека НАТО на словах о признании войны с Россией

Мир

11 октября 2022, 18:55

Зеленский призвал страны G7 защитить Украину с помощью ПВО

Подмосковье

11 октября 2022, 18:53

Подмосковье поможет преподавателям из Мариуполя перейти на российскую систему образования

Подмосковье

11 октября 2022, 18:53

Житель Чехова пошел на смену фамилии, чтобы уйти от долгов

Интересное

11 октября 2022, 18:50

Укачивающий ребенка кот покорил пользователей Сети

Мир

11 октября 2022, 18:47

Германия передала Украине первый комплекс ПВО IRIS-T

Spiegel: Германия передала Украине первый комплекс ПВО IRIS-T

Читать 360tv в

Украина получила от Германии первый комплекс ПВО IRIS-T, сообщил Spiegel со ссылкой на свои источники. В общей сложности для ВСУ обещали пообещали предоставить четыре таких установки.

Собеседники журналистов рассказали, что комплекс ПВО передали вблизи польско-украинской границы 11 октября. Официально власти Германии и Украины никаких заявлений на этот счет не делали.

Реклама

Изначально планировалось, что Германия передает Украине современные системы ПВО средней дальности IRIS-T в сентябре. Накануне глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала, что комплексы IRIS-T отправят в ближайшее время.

Реклама

В заявлении Минобороны Германии 10 октября указали, что Ламбрехт решительно осуждает российские ракетные обстрелы Киева, сообщило РИА «Новости».

«По этой причине необходимо продолжать поддерживать Украину в ее борьбе — особенно современными системами противовоздушной обороны», — подчеркнули в ведомстве.

Вопрос о передаче ВСУ американских систем ПВО накануне обсудили президент США и лидер Украины Владимир Зеленский.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что передача украинским войскам этого типа вооружения никак не отразится на проведении спецоперации.

Германия

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама