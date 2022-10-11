Германия передала Украине первый комплекс ПВО IRIS-T | 360°

Мир 11 октября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber Германия передала Украине первый комплекс ПВО IRIS-T Spiegel: Германия передала Украине первый комплекс ПВО IRIS-T Youtube

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Украина получила от Германии первый комплекс ПВО IRIS-T, сообщил Spiegel со ссылкой на свои источники. В общей сложности для ВСУ обещали пообещали предоставить четыре таких установки.

Собеседники журналистов рассказали, что комплекс ПВО передали вблизи польско-украинской границы 11 октября. Официально власти Германии и Украины никаких заявлений на этот счет не делали.

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Изначально планировалось, что Германия передает Украине современные системы ПВО средней дальности IRIS-T в сентябре. Накануне глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт пообещала, что комплексы IRIS-T отправят в ближайшее время.

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В заявлении Минобороны Германии 10 октября указали, что Ламбрехт решительно осуждает российские ракетные обстрелы Киева, сообщило РИА «Новости».

«По этой причине необходимо продолжать поддерживать Украину в ее борьбе — особенно современными системами противовоздушной обороны», — подчеркнули в ведомстве.

Вопрос о передаче ВСУ американских систем ПВО накануне обсудили президент США и лидер Украины Владимир Зеленский.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что передача украинским войскам этого типа вооружения никак не отразится на проведении спецоперации.

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