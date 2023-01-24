24 января 2023, 13:13
Швецию и Финляндию заставили проситься в НАТО. Готова ли Россия к расширению альянса
Политолог Светов: Эрдогана заставят дать добро на вступление Швеции в НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО угрожает безопасности России. Тем более что действуют эти страны по указке США и сильно в ущерб собственной экономике. Политолог и журналист Юрий Светов рассказал «360», что шведов и финнов непременно примут в альянс: американцы вынудят президента Турции простить историю с сожжением Корана.
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Далее — прямая речь.
Планы НАТО — планы США
Я убежден, что Швеция будет принята в НАТО. Несмотря на историю с публичным сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме и заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Дело в том, что во вступлении шведов и финнов в альянс заинтересованы Соединенные Штаты Америки. Они хотят, чтобы северный фланг североатлантического блока, который прямо примыкает к Российской Федерации, был укреплен за счет Финляндии и Швеции.
Посмотрите, что платит Финляндия за членство в НАТО. Эта страна много лет имела выгодные экономические отношения с Россией, зарабатывала на этом, но все было забыто и брошено ради вступления в альянс.
Какая угроза Финляндии от России? Примыкающая к Ленинградской области и Карелии территория за последние 20 лет получила огромное развитие. Магазины, гостиницы, туристический бизнес.
Они зарабатывали на гостях из Петербурга, Москвы и других городов России огромные деньги. Теперь это все стоит в запустении: магазины закрыты, гостиницы пустуют, ущерб огромный. Зато теперь будут членами НАТО — им приказали.
Американцы умеют выкрутить руки. То же положение у Швеции: ее нейтралитет продолжался 200 лет, а теперь от него отказываются.
Турция все простит
Эрдоган, который препятствует вступлению Швеции в североатлантический блок, сейчас находится в сложном положении. С одной стороны, выступает защитником веры, безопасности своей страны против курдских террористов, которые привольно чувствуют себя в Финляндии и особенно в Швеции.
С другой стороны, у главы Турции на носу выборы — в мае этого года. И опросы общественного мнения показывают, что Эрдоган может их проиграть. Потому что турецким избирателям, в общем-то, наплевать на внешнюю политику и успехи их президента как миротворца.
Людей волнует экономическое положение страны, а оно не слишком хорошее: огромная инфляция, рост цен и так далее. Именно это беспокоит турецкого избирателя в первую очередь.
Американцы могут просто открыто сказать: «Давай добро на вступление Швеции, и мы тогда тебе поможем победить на выборах или же ты их проиграешь». А если Эрдоган проиграет, его сразу отдадут под суд — он сам так поступал с бывшими руководителями.
Россия готова к угрозам
Поскольку Швеция и Финляндия наверняка станут членами НАТО, те меры, о которых сказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов, вполне своевременны.
Да, была эта граница с Финляндией, где мы обходились достаточно небольшими силами. Теперь надо все это пересматривать.
Президент России Владимир Путин уже подписал указ об увеличении численности армии. Жизнь покажет, хватит этого или нет.
США
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Реджеп Эрдоган
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