Лукашенко сообщил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ | 360°

Мир 04 октября 2022, 12:45 Поделиться Telegram

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Viber Лукашенко сообщил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ Лукашенко: Польша наращивает военные силы у границ с Белоруссией РИА «Новости»

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Польша наращивает вооружение на границах с Белоруссией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности. Литва, по его словам, старается не отставать.

Лукашенко указал на то, что ряд европейских стран реализует свои планы по перевооружению и усилению своих армий «под видом поддержки Киева». Наиболее активна Польша, которая формирует на юге белорусского направления новую механизированную дивизию, на севере и востоке страны — кадровые бригады территориальной обороны.

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«Зачем они им, военным людям, — думаю, пояснять не надо», — добавил белорусский президент.

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