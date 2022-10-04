Лукашенко сообщил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ | 360°

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Лукашенко сообщил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ

Лукашенко: Польша наращивает военные силы у границ с Белоруссией

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Польша наращивает вооружение на границах с Белоруссией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности. Литва, по его словам, старается не отставать.

Лукашенко указал на то, что ряд европейских стран реализует свои планы по перевооружению и усилению своих армий «под видом поддержки Киева». Наиболее активна Польша, которая формирует на юге белорусского направления новую механизированную дивизию, на севере и востоке страны — кадровые бригады территориальной обороны.

«Расширяется география закупок вооружений: к традиционным США и Германии добавилась Южная Корея. Вместо поддержки своего населения в сложной социально-экономической обстановке правительство Польши планирует увеличить свой военный бюджет», — отметил Александр Лукашенко.

Литва и Латвия стараются не уступать в милитаристской гонке, но у них нет собственных средств, поэтому они просят НАТО усилить присутствие на своих территориях, развертывая батальонные бригадные боевые тактические группы. Началось строительство новых военных городков для их размещения на постоянной основе, в том числе в 20 километрах от границы с Белоруссией.

Кроме того, Литва заявила о намерениях приобрести американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

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«Зачем они им, военным людям, — думаю, пояснять не надо», — добавил белорусский президент.

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