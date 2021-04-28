Компания Гебрева назвала «абсолютной ложью» данные прокуратуры Болгарии по делу о взрывах

Компания болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева обвинила прокуратуру в искажении фактов при расследовании взрывов на оружейных складах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В прокуратуре Болгарии ранее заявили, что взрывы были организованы, чтобы помешать оружейным поставкам в Грузию и Украину. Причастными к этому прокуроры считают шестерых россиян.

В компании в ответ заявили, что боеприпасы на взорванных складах не предназначались для экспорта, и эти данные прокуратуры является абсолютной ложью. Помимо этого, представители фирмы опровергли, что взрыв на складе «ВМЗ-Сопот» имеет какое-то отношение к работе фирмы.

«Эту ложь легко установить с помощью существующих документов», — подчеркнули в компании Гебрева.

Прокуратура Болгария также считает, что трое из шести россиян, которые якобы имеют отношение к организации взрывов, причастны к покушению на Гебрева в 2015 году.

В ходе расследования отравления бизнесмена специалисты нашли следы хлорпирифоса — ядовитого вещества, которое используют для борьбы с насекомыми. Но доза была ничтожна мала. А состояние Гебрева было крайне тяжелым. Он месяц провел в коме.

В 2018 году после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Гебрев сам обратился в прокуратуру и заявил, что, скорее всего, его пытались убить тем же ядом. Тогда расследование дела снова возобновили. По мнению бизнесмена, его отравление могли заказать конкуренты.

Сам Гебрев отрицал, что его фирма занималась поставками боеприпасов в Грузию и на Украину. Однако издание The Insider со ссылкой на источник, близкий к украинским военным кругам, ранее сообщало, что он кривит душой и его компания поставила Киеву три корабля с боеприпасами в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года.