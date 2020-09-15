Болгария раскрыла имена россиян, подозреваемых в покушении на убийство

В ведомстве отметили, что при посещении Софии подозреваемые пользовались поддельными документами.

В пресс-службе ведомства отметили, что в международный розыск по линии Интерпола объявили трех мужчин, которые используют следующие имена Георгий Горшков — Egor Gordienko, Сергей Павлов — Sergey Lyutenko, Сергей Федотов — Denis Sergeev. В своем заявлении прокуратура не утверждает, что это имена настоящие. Также в тексте релиза говорится, что у подозреваемых были помощники, чьи личности пока установить не удалось.

Кроме того, в заявлении ведомство уточнило, что для отравления Гебрева использовалось фосфорорганическое соединение хлорпирифос. Это подтверждается исследованиями финской VERIFIN, куда направили образцы.

Предприниматель Эмилиан Гебрев почувствовал себя плохо во время ужина в ресторане с партнерами в апреле 2015 года. Его срочно госпитализировали в больницу, а через несколько дней завели уголовное дело о покушении на убийство. После этого с похожими симптомами в больницу попал его сын.

Специалисты обнаружили в салате, который бизнесмен ел в ресторане следы ядовитого вещества. Однако его количество не могло привести к столь серьезному отравлению. В 2016 году дело приостановили.

В 2018 году после отравления в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Гебрев заявил, что у него были точно такие же симптомы, а значит против него могли использовать тот же яд, что и в Солсбери. Расследование уголовного дела начали снова.

Накануне СМИ сообщили, что переданные в финскую лабораторию образцы с нервно-паралитическим веществом, исчезли. Сам Гебрев заявил, что несколько раз получил отказы от руководства VERIFIN с просьбой представить ему пробы. После того, как лаборатория признала, что образцы пропали предприниматель пожаловался в Генеральную прокуратуру страны.