Болгарского торговца оружием отравили 5 лет назад. Виноваты оказали почему-то русские

Болгария обвинила трех россиян в попытке отравить болгарского бизнесмена и торговца оружием в 2015 году. Этот прецедент пытаются связать с аналогичным случаем — Скрипалями. И действительно, зачем держать в голове словосочетание «торговец оружием», если настоящая «проблема» в слове «русский».

Болгария обвинила трех россиян в покушении на убийство бизнесмена Эмилиана Гебрева, его сына Христо и директора их фирмы B.T. в апреле–мае 2015 года. Граждан России, чьи имена не раскрываются, объявили в международный розыск для ареста и последующей экстрадиции.

В российском посольстве в Болгарии, которое, по-хорошему, должно было одним из первых узнать о претензиях к россиянам, до конца не были в курсе ситуации. Дипломатам пришлось читать заявление на сайте прокуратуры страны, а болгарские власти до сих пор не направили официальное уведомление.

Болгарский сайт News.bg указал, что в документах на арест фигурирует имя некого Сергея Вячеславовича Федотова, который якобы трижды посещал Болгарию вместе еще с двумя людьми. Издание добавило, что болгарские правоохранители получили от коллег из Великобритании информацию, что этот человек якобы фигурировал в деле об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Болгария до сих пор продолжает разнюхивать этот «российский след» в отравлении Гебревых и Скрипалей. В феврале 2019 года страна изучала связь между попыткой отравления Гебрева и Скрипалей.

София. Болгария. Источник фото: Pixabay

Гебрев и очередной «российский след»

Отравление Гебревых и директора их фирмы произошло в промежутке между 28 апреля и 4 мая 2015-го. Сам Эмилиан ужинал с бизнес-партнерами в одном из ресторанов Софии и резко почувствовал недомогание, как две другие жертвы. Вот только находились они в разных местах. В ходе расследования произошедшего специалисты нашли следы хлорпирифоса — ядовитого вещества, которое используют для борьбы с вредителями. Это соединение в небольших количества содержался в салате, который ел пострадавший. Расследование выявило, что концентрация этого хлорпирифоса была такая маленькая, что не могла привести к интоксикации и тяжелому состоянию, в котором находился Гебрев — он впал в кому на месяц.

Тогда подозреваемого в якобы покушении на убийство Гебрева не установили, а расследование приостановили в 2016 году. Но после случая со Скрипалями в Великобритании в 2018 году Гебрев вдруг проснулся и направил в прокуратуру письмо и отметил, что у него «есть основания полагать», что яд в его деле относится к тому же семейству, что и использованный в Солсбери. 15 октября 2018 года расследование по его «отравлению» возобновили.

Как бы нелепо это не звучало, но по делу бывшего торговца оружием создали специальную группу, которая собрала образцы химических препаратов и повторно направила на экспертизу в Финляндию. Это исследование показало, что во фрагментах есть пестициды, но нет веществ, входящих в запрещенные Конвенцией по химическому оружию.

В ноябре 2019 года несколько крупных изданий опубликовали совместный материал, где заявили, что в отравлении Гебревых и директора их фирмы якобы участвовали минимум восемь сотрудников Главного управления Генштаба России.

Причины покушения на Гебрева, который занимался торговлей оружием, пока не установлены. Сам бизнесмен считал, что речь может идти о заказе со стороны конкурентов. Также есть предположение, что действия Гебрева вызвали недовольство в России, так как его подозревали в поставках оружия Грузии и Украине. Вероятно, именно его версия и послужила причиной очередного подозрения России в «отравлении» ранее неизвестных миру людей.

В понедельник в Twitter журналиста Христо Грозева появилось видео, на котором, как он утверждает, можно увидеть «шпиона ГРУ», который идет в подземный гараж в Болгарии, и в там же якобы стоит машина Гебрева. Запись датирована днем, когда бизнесмен впал в кому — 28 апреля.

Видео: Twitter