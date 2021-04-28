Болгария не уведомила посольство РФ о расследовании причастности россиян к взрывам на оружейных складах

Власти Болгарии никак не проинформировали посольство РФ о том, что прокуратура страны подозревает шестерых россиян в причастности к взрывам на оружейных заводах. Об этом заявили ТАСС сотрудники дипмиссии.

Четыре взрыва произошли в период с 2011 по 2020 год. Владельцем продукции, которая хранилась на заводах, являлся болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев. Уничтоженный товар, по данным генпрокуратуры Болгарии, должны были вывезти в Грузию и на Украину. На самого Гебрева было совершено покушение. В нем тоже подозревают россиян.

Сегодня официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева выступила с заявлением о том, что в четырех взрывах есть сходство. Их, по ее словам, могли организовать шесть граждан РФ, которые в это время проживали в этой стране. Их целью, как уточнила Милева, была попытка помешать поставкам военной продукции на Украину и в Грузию. Кроме того, София не исключает, что между этими взрывами и делом Врбетице есть связь, сообщило Болгарское телеграфное агентство.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в прошлом году заявила, что власти Болгарии развернули антироссийскую кампанию, имея на руках очень слабые обвинения.