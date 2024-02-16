Спецоперация 16 февраля 2024, 18:22 Авдеевку нарекли предвестником новых поражений ВСУ Пентагон: Авдеевка станет предвестником новых поражений ВСУ без помощи США РИА «Новости»

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Без помощи со стороны США критическая ситуация украинских военных в Авдеевке станет предвестником их новых поражений в будущем. Об этом на брифинге заявил чиновник Пентагона, сообщило РИА «Новости».

По его словам, у Украины нет шансов противостоять России без 60-миллиардной поддержки со стороны США.

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«Мы видим, что ВСУ практически лишились критических запасов, особенно снарядов. Если мы не получим для Украины дополнительное финансирование, то это предвестье того, что произойдет. На линии фронта появятся новые точки, где у военных закончатся припасы», — сказал представитель Пентагона.

По его словам, ставки в украинском конфликте поднялись как никогда.

Днем 16 февраля стало известно, что российские силы взяли под контроль один из самых серьезно укрепленных районов украинских боевиков в Авдеевке — Донецкую фильтровальную станцию в юго-восточной части города.

Глава украинской группировки «Таврия» Александр Тарнавский заявлял, что для ВСУ подготовили новые укрепленные позиции для обороны Авдеевки.