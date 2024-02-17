Мир 17 февраля 2024, 03:25 Главком ВСУ объявил о выводе войск из Авдеевки Главком ВСУ Сырский приступил к выводу частей ВСУ из Авдеевки РИА «Новости»

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Об этом он сообщил в Facebook*.

Сырский объяснил отход украинских войск «необходимостью сберечь жизни украинских солдат и отойти на более выгодные рубежи обороны».

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До этого украинские СМИ опубликовали видео с выводом поврежденной украинской бронетехники из Авдеевки. На кадрах видно, что некоторые БТР горели или дымились.

Боевики ВСУ стали бросать свои позиции под огнем российских войск, пытаясь сбежать из Авдеевки. Некоторые украинские командиры самовольно выводили свои отряды из города, не получив приказа от командования об отступлении.

Ранее корреспондент британского телеканала «Би-би-си» (сайт издания заблокирован в России) в Киеве Джеймс Уотерхаус заявил, что Россия одержит крупнейшую победу после взятия Авдеевки.

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