Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС

Командир экипажа Crew Dragon Дуглас Херли ударился головой при переходе на Международную космическую станцию (МКС). Момент удара попал на видео.

В ходе сеанса видеосвязи с МКС после перехода экипажа Crew Dragon на станцию Херли держался за лоб, ему передали салфетку. На кадрах командир экипажа улыбается, периодически потирая лоб салфеткой.

NASA подтвердило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на МКС.

«Да, он ударился головой, это иногда случается на орбите, но он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции», — приводит РИА «Новости» слова замруководителя пилотируемой программы NASA Стива Стича, сказанные им на брифинге после стыковки.

NASA опубликовало фрагмент видеозаписи самого перехода астронавтов Crew Dragon на МКС. На последних секундах кадра можно разглядеть, как Херли, заходя после своего напарника, головой касается станции. После этого он быстро дотрагивается до лба рукой и улыбается.

Компания SрасеX после со второй попытки сумела запустить корабль Crew Dragon. Пока американцы праздновали победу, пользователи соцсетей корпели над новыми мемчиками.