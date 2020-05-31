Астронавты США перешли с Crew Dragon на МКС. Видео

Экипаж Международной космической станции (МКС) открыл люк в шлюзе с пристыкованным частным пилотируемым кораблем Crew Dragon. NASA ведет прямую трансляцию.

После завершения выравнивания давления в шлюзовом отсеке командир МКС Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека.

Экипаж корабля Crew Dragon перешел на МКС, добавили в NASA.

«Весь мир видел эту миссию, и мы очень, очень гордимся всем, что вы сделали для нашей страны и, по сути, для того, чтобы вдохновить весь мир», — сказал директор NASA Джим Брайденстайн.

После этого он поинтересовался у астронавтов, удалось ли им хоть немного поспать по дороге на космическую станцию.

Стыковка корабля с МКС прошла в автоматическом режиме 31 мая, в 17:17 по московскому времени. В космос отправились американские астронавты Даг Херли и Боб Бенкен. Они проведут на станции несколько месяцев. Все это время их челнок будет находиться на стыковке.

Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал во Флориде 30 мая, в 22:22 по московскому времени. Это первый пилотируемый корабль, запущенный с космодрома на территории США начиная с 2011 года. На орбиту его вывела ракета-носитель Falcon 9. После этого Роскосмос начал вести переговоры, чтобы доставлять на МКС российских космонавтов на американской технике.

Изначально пуск должен был состояться 27 мая, но из-за сильного тумана на космодроме его дату перенесли.

Теперь американцы празднуют победу, а пользователи соцсетей в это время создают новые мемчики.