SpaceX запустила свой первый пилотируемый космический корабль. Что это значит для мира?

Компания SpaceX со второй попытки запустила миссию Demo-2. Она стала первым пилотируемым полетом частного корабля Crew Dragon, а также первым орбитальным космическим полетом, стартующим с территории США с 2011 года. Пуск стал важным событием в истории американской космонавтики.

Экипаж составили двое опытных астронавтов NASA, Даглас Херли и Роберт Бенкен. Для исключения заболевания коронавирусом нового типа их протестировали на 2019-nСoV и отправили на двухнедельный карантин.

Crew Dragon пристыкуется к МКС 31 мая, обратно пилоты должны будут вернуться через несколько месяцев.

Наблюдать за запуском ракеты на мыс Канаверал прибудет президент США Дональд Трамп. После запуска он намерен обратиться к американцам с речью. В минувший четверг он также присутствовал на космодроме, но после отмены старта быстро улетел в Вашингтон.

В четверг 21 мая ракету-носитель Falcon 9 с самим кораблем установили на стартовом столе комплекса LC-39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. NASA в пятницу проверило все системы и подсистемы, после чего одобрило запуск Crew Dragon. Однако за 16 минут до старта все отменили. Причиной стал сильный туман, который окутал космодром.

Миссия десятилетия

Demo-2 стала одной из важнейших вех в современной истории американской космонавтики, потому что с 2011 года космонавтов на МКС доставляют только на российских «Союзах».

Успешный старт и стыковка на орбите дадут США независимость в вопросах транспортировки людей на станцию и, что не маловажно, позволит оставить сотни миллионов долларов в амерканской экономике, так как платить за отправку космонавтов на станцию они смогут не «Роскосмосу», а своим компаниям.

Более того, если полет Demo-2 завершится успешно, то у Штатов появился два новых пилотируемых пассажирских космических корабля (Crew Dragon от SpaceX и CST-100 Starliner от Boeing), что сделает страну технологическим лидером в этой области.

Причем американские корабли нового поколения должны показать, можем ли мы использовать более простые и дешевые технологии для полетов в космос. Это может стать началом новой эры космических экспедиций, где подобные путешествия станут значительно более доступными.

Есть у произошедшего запуска и символический смысл — на МКС сейчас находится американский флаг, который туда доставил последний «Шаттл» в 2011 году. Забрать этот флаг обратно на Землю может только космонавт, стартовавшиий с территории США. Этим человеком и должен стать Даглас Херли или Роберт Бенкен.