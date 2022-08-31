Автоколонна миссии Международного агентства по атомной энергии в среду 31 августа выехала из Киева и направилась в сторону Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на очевидца.

В миссию МАГАТЭ, которая прибудет на Запорожскую АЭС, вошли специалисты из 10 стран. В делегации не будет представителей России и Украины. Миссию возглавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ее состав вошли эксперты из Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии и Франции.

Накануне постпредство РФ направило членам Совета Безопасности ООН документ со свидетельствами обстрела Запорожской АЭС, который украинские войска вели 28 августа.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ направили четыре БПЛА на территорию Запорожской АЭС. Дроны перехватили российские средства ПВО. Один из беспилотников упал на крышу здания спецкорпуса № 1, в котором хранятся твердые радиоактивные отходы и ядерное топливо американского производства. В военном ведомстве подчеркнули, что разрушений и жертв удалось избежать, радиационный фон в норме. Этот факт тоже указан в письме.