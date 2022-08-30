Россия направила в Совбез ООН свидетельства обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками

Постпредство РФ направило членам Совета Безопасности ООН документ со свидетельствами обстрела Запорожской АЭС, который украинские войска вели 28 августа. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба диппредставительства.

«Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо с информацией от Минобороны РФ об обстреле ВСУ Запорожской АЭС 28 августа», — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ направили четыре БПЛА на территорию Запорожской АЭС. Дроны перехватили российские средства ПВО. Один из беспилотников упал на крышу здания спецкорпуса № 1, в котором хранятся твердые радиоактивные отходы и ядерное топливо американского производства. В военном ведомстве подчеркнули, что разрушений и жертв удалось избежать, радиационный фон в норме. Этот факт тоже указан в письме.

В миссию МАГАТЭ, которая прибудет на Запорожскую АЭС, вошли специалисты из 10 стран. В делегации не будет представителей России и Украины. Миссию возглавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.