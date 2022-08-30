Россия направила в Совбез ООН свидетельства обстрела Запорожской АЭС украинскими войсками
Постпредство РФ при Совбез ООН представило свидетельства обстрела ВСУ Запорожской АЭС
Постпредство РФ направило членам Совета Безопасности ООН документ со свидетельствами обстрела Запорожской АЭС, который украинские войска вели 28 августа. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба диппредставительства.
«Мы распространили среди членов Совета Безопасности ООН письмо с информацией от Минобороны РФ об обстреле ВСУ Запорожской АЭС 28 августа», — сказано в публикации.
Ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ направили четыре БПЛА на территорию Запорожской АЭС. Дроны перехватили российские средства ПВО. Один из беспилотников упал на крышу здания спецкорпуса № 1, в котором хранятся твердые радиоактивные отходы и ядерное топливо американского производства. В военном ведомстве подчеркнули, что разрушений и жертв удалось избежать, радиационный фон в норме. Этот факт тоже указан в письме.
В миссию МАГАТЭ, которая прибудет на Запорожскую АЭС, вошли специалисты из 10 стран. В делегации не будет представителей России и Украины. Миссию возглавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.