Военнослужащие ВС РФ за сутки уничтожили на николаево-криворожском и других направлениях более 1,2 тысячи украинских военнослужащих. ВСУ понесли потери в ходе неудачного наступления.

В Минобороны РФ подчеркнули, что благодаря эффективным действиям российской группировки за сутки удалось уничтожить 48 танков, 46 боевых машин пехоты, а также 37 других боевых бронированных машин и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

В военном ведомстве уточнили, что наступление ВСУ началось по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. В Минобороны подчеркнули, что украинские войска «понесли масштабные потери». Подразделения из Западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ разгромлены, пять украинских боевиков сдались в плен.

В районе Александровки уничтожены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. У Константиновки мощные удары российской артиллерии пришлись на командный пункт нацформирования «Кракен»*.

Кроме того, российские военные ударили по заводу «Интервзрывпром», где производили взрывчатые вещества и другую продукцию для украинских войск. Сбиты пять беспилотников ВСУ, два самолета Су-25, перехвачены в воздухе три ракеты «Точка-У», а также 53 снаряда РСЗО.

Один из БПЛА ВСУ упал на крышу здания спецкорпуса № 1, в котором хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. В Минобороны подчеркнули, что разрушений и жертв удалось избежать.

* «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в России.