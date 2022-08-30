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    30 августа 2022, 14:12

    Российская группировка войск уничтожила за сутки более 1,2 тысячи украинских военнослужащих

    Минобороны заявило об уничтожении 1,2 тысячи украинских военнослужащих за сутки

    Юлия Баранова

    Военнослужащие ВС РФ за сутки уничтожили на николаево-криворожском и других направлениях более 1,2 тысячи украинских военнослужащих. ВСУ понесли потери в ходе неудачного наступления.

    Российская группировка войск уничтожила за сутки более 1,2 тысячи украинских военнослужащих

    В Минобороны РФ подчеркнули, что благодаря эффективным действиям российской группировки за сутки удалось уничтожить 48 танков, 46 боевых машин пехоты, а также 37 других боевых бронированных машин и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

    В военном ведомстве уточнили, что наступление ВСУ началось по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. В Минобороны подчеркнули, что украинские войска «понесли масштабные потери». Подразделения из Западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ разгромлены, пять украинских боевиков сдались в плен.

    В районе Александровки уничтожены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. У Константиновки мощные удары российской артиллерии пришлись на командный пункт нацформирования «Кракен»*.

    Кроме того, российские военные ударили по заводу «Интервзрывпром», где производили взрывчатые вещества и другую продукцию для украинских войск. Сбиты пять беспилотников ВСУ, два самолета Су-25, перехвачены в воздухе три ракеты «Точка-У», а также 53 снаряда РСЗО.

    Один из БПЛА ВСУ упал на крышу здания спецкорпуса № 1, в котором хранятся ядерное топливо американского производства и твердые радиоактивные отходы. В Минобороны подчеркнули, что разрушений и жертв удалось избежать.

    * «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в России.