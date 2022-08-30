Эксперты 10 стран вошли в миссию МАГАТЭ для посещения Запорожской АЭС

В миссию МАГАТЭ, которая прибудет на Запорожскую АЭС, вошли специалисты из 10 стран. Об этом сообщил ТАСС источник в ООН. Собеседник агентства отметил, что в делегации не будет представителей России и Украины.

Миссию возглавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ее состав вошли эксперты из Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии и Франции.

Представителей России и Украины в делегацию не включили, чтобы обеспечить нейтральность и безопасность, пояснил источник.

По его словам, после прибытия на Запорожскую АЭС эксперты МАГАТЭ будут изучать и оценивать ядерную безопасность на станции.

«Представители ООН обеспечивают только помощь в части логистики — проезда до ЗАЭС — и безопасности», — добавил он.

По данным CNN, миссия МАГАТЭ уже прибыла в Киев. На атомную электростанцию специалисты отправятся в ближайшее время.