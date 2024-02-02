Мир 02 февраля 2024, 08:49 КНДР устроила четвертые с начала года ракетные пуски Yonhap: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря РИА «Новости»

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Северная Корея запустила с западного побережья несколько крылатых ракет. Южная Корея заявила о контроле над ситуацией, сообщило агентство Yonhap.

Ракетные пуски зафиксировали около 11:00 (05:00 по московскому времени). Военные КНДР открыли огонь с западного побережья в сторону Желтого моря. Количество снарядов в Южной Корее не уточнили.

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«Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи», — объявил Объединенный комитет начальников штабов.

Пуск 2 февраля стал четвертым с начала 2024 года. Северокорейские военные направили еще несколько ракет в сторону Желтого моря, испытали подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23» и стратегические крылатые ракеты «Пульхвасар-3-31». Политтехнолог Дмитрий Солонников исключил обострение конфликта до прямого вооруженного столкновения.