Мир 29 января 2024, 06:15 Испытания северокорейских крылатых ракет подводного базирования «Пульхвасар-3-31» прошли упешно КНДР испытала стратегические крылатые ракеты «Пульхвасар-3-31» РИА «Новости»

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В Северной Корее провели успешные испытания стратегических крылатых ракет «Пульхвасар-3-31». Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило ЦТАК.

Испытания прошли утром 28 января. Запуском новой разработанной стратегической крылатой ракеты подводного базирования руководил лично Ким Чен Ын, на мероприятии присутствовали секретари центрального комитета партии, главком Военно-морского флота и другие чиновники.

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«Крылатые ракеты пролетели над [Японским морем] 7421 и 7445 секунд и поразили цель на острове. Испытательный запуск не оказал влияния на безопасность соседних стран и совершенно не связан с местной ситуацией», — сообщило агентство.

По информации журналистов, Ким Чен Ына устроили результаты испытаний. Он поручил ускорить усиление защиты морского суверенитета республики, последовательную военную модернизацию и оснащение флота.

Предыдущие пуски ракет с территории КНДР фиксировали 24 января. Их направили в сторону Желтого моря.