Мир 13 марта 2024, 12:15 Клинтон обвинила голосовавших за Трампа в симпатиях к Путину Хилари Клинтон заявила, что сторонники Трампа выражают симпатию к Путину РИА «Новости»

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Бывший государственный секретарь США Хилари Клинтон обвинила сторонников экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в симпатии к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«С каждым днем это становится все яснее: голосование за Трампа — это голосование за команду Путина», — высказалась экс-госсекретарь.

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Таким образом Клинтон отреагировала на заявление венгерского премьера Виктора Орбана. Недавно он напомнил, что Трамп обещал не предоставлять финансовую помощь Украине в случае победы на президентских выборах в США. При этом Орбан уточнил, что без американского финансирования Евросоюз не сможет поддерживать конфликт, после чего он закончится.

Трамп и действующий президент США Джо Байден набрали нужное число мандатов для выдвижения от партий демократов и республиканцев на выборы президента. Голосование состоится в ноябре.