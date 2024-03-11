Эксклюзив 11 марта 2024, 16:00 Слова Трампа о прекращении помощи Украине назвали «заигрыванием с электоратом» Политолог Гуреев объяснил предвыборной гонкой слова Трампа по Украине CNP / AdMedia / Global Look Press

Читать 360tv в

Экс-президент США Дональд Трамп, как утверждает премьер Венгрии Виктор Орбан, после встречи с республиканцем пообещал отказаться от финансирования Украины в случае победы на президентских выборах. Однако эти заявления могут быть всего лишь частью публичной риторики, чтобы получить поддержку электората. Не исключено, что позднее Трамп откажется от своих слов, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

Риск стать изгоем

«Орбан и Трамп — близкие друзья. Но премьер Венгрии в первую очередь рассуждает в категориях полезности для своей страны, поэтому сейчас он ставит все на победу Трампа и немало рискует. Если республиканец побеждает, то Венгрия получит близкого друга в лице США. Но если он проиграет, то Венгрия может стать изгоем и для США, и для Евросоюза», — пояснил собеседник.

Реклама

Гуреев призвал критически оценивать любые высказывания Трампа, в том числе и те, что касаются прекращения финансирования Украины. Сейчас в США идет активная предвыборная кампания, напомнил он. В связи с этим, подчеркнул Гуреев, экс-президент просто «заигрывает с электоратом».

«Главная его задача — победить на выборах. Американский электорат не заинтересован в конфликте на Украине, поскольку в стране много своих проблем. Трамп публично говорит, что Украине не достанется ничего, средства пойдут на защиту границ, улучшение здравоохранения — то, что касается простых американцев. И электорат на это ведется, схема эта рабочая. Но принимать ее за чистую монету не стоит», — указал эксперт.

CNP/AdMedia / Global Look Press

Рычаг давления

Он напомнил о словах Трампа остановить украинский конфликт за 24 часа. По мнению Гуреева, республиканец попросит Россию и Украину сесть за стол переговоров. Сейчас, когда официальный Киев отказывается от урегулирования конфликта, политик может задействовать рычаг давления — деньги.

«А что делать, если Украина и США выдвинут такие условия, которые не удовлетворят Россию? Здесь от переговоров можем отказываться мы. В этом случае Трамп может включить другую пластинку — „отказываетесь от условий, которые я предлагаю, тогда я буду финансировать Украину“. Экс-президент просто пытается поймать нужную волну, чтобы выиграть выборы. Он хочет получить поддержку американского электората и склонить европейских политиков на свою сторону», — подчеркнул собеседник.

Leigh Vogel — Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

На фоне многочисленных обещаний Трампа Байден выглядит для России «предпочтительным вариантом», добавил Гуреев. Его поведение можно прогнозировать — все подлости, которые президент США делает России, «легко просчитываются».

«Самыми опасными в политике являются те фигуры, которых сложно просчитать. Поэтому победа Трампа может обернуться России боком. Он обещает хорошее, но не факт, что исполнит свои обещания», — подытожил эксперт.