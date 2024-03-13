Мир 13 марта 2024, 11:56 Реванш состоится. Байден и Трамп набрали мандаты для выдвижения Байден и Трамп набрали нужное количество делегатов для участия в выборах Annabelle Gordon / Global Look Press

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Опрос избирателей показал, что действующий президент США Джо Байден и бизнесмен Дональд Трамп получили необходимое количество мандатов для выдвижения от Демократической и Республиканской партий на президентские выборы в ноябре. Об этом сообщила газета The New York Times.

По итогам результатов экзитполов после первичного голосования в штатах Вашингтон, Джорджия, Миссисипи и на Северных Марианских островах Дональд Трамп получил 1228 мандата, что на 13 больше необходимого для выдвижения количества. Джо Байден заручился 2101 мандатами при 1968 минимальных.

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Демократ столкнулся с символической оппозицией на праймериз своей партии, что, по словам журналистов, типично для действующего президента. В отличие от него республиканец оставался фаворитом в течение нескольких месяцев.

Джо Байден обошел Дональда Трампа на выборах 2020 года, набрав более 81 миллиона голосов. Республиканец призывал аннулировать результаты из-за бездействия ФБР в скандале вокруг ноутбука Хантера Байдена.