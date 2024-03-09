Мир 09 марта 2024, 14:21 Орбан назвал человека, который урегулирует конфликт на Украине Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Трампа вернуться в Белый дом Lev Radin/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Экс-президент США Дональд Трамп урегулирует ситуацию на Украине и конфликт на Ближнем Востоке, если вновь станет главой государства. Об этом завил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook*.

Он прокомментировал встречу с Трампом во Флориде и опубликовал его предвыборный лозунг.

Реклама

«Сделайте Америку вновь великой, господин президент!» — написал Орбан, прикрепив совместную фотографию с политиком.

Венгерский премьер-министр также разместил в соцсети видеообращение, в котором назвал республиканца «президентом мира».

«Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке», — объяснил Орбан.

Ранее пресс-служба Трампа раскрыла темы переговоров премьера Венгрии и американского экс-лидера. Они обсудили вопросы, связанные с защитой границ.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.