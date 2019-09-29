Климкин расстроился из-за имиджа Украины в мире

Ушедший в отставку бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у Украины на международной арене сложился имидж страны с «теневой» экономикой. А теперь еще и с «теневой» политикой.

«Все жалуются на теневую экономику. Но последние дни показали, что теневая политика не менее опасна. Она неподотчетна людям. Честные расследования помогут сделать политику более честной. Как минимум, я надеюсь на это», — написал Климкин.

Раскрывать дальше тему Климкин не стал. Но нетрудно понять, что отставной дипломат имеет в виду.

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Так, «теневая экономика» Украины сложилась за последние пять лет по инициативе с самого верха, из первого кабинета страны. Пятый президент Украины Петр Порошенко и его соратники все это время наживались на войне и на антироссийской риторике. Втихую же глава государства получал сверхприбыли, связанные с торговлей оружием и оборонными заказами.

В свою очередь «теневая политика» — это переговоры между первыми лицами мировых государств, которые в дипломатической практике остаются государственными тайнами. Содержание таких переговоров охраняется государством, как за высоким забором или как стратегический запас воды.

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Но в последние дни плотину прорвало: Белый Дом слил содержание переговоров президента Зеленского и главы США Дональда Трампа, Конгресс потребовал выдать ему секретные стенограммы переговоров американского президента с лидерами мировых держав — в первую очередь с президентом России Владимиром Путиным. Украинцы между тем начали трясти Зеленского с требованием опубликовать стенограммы его переговоров с российским лидером. Захарова предложила Конгрессу опубликовать стенограммы президента Обамы, предшественника Трампа. Традиционная дипломатия с ее тайнами и тишиной уходит в прошлое, отметили эксперты.